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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68508 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На границе будут проверять военнообязанных на возможное уклонение от службы

На границе будут проверять военнообязанных на возможное уклонение от службы

Киев  •  УНН

 • 17009 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На пропускных пунктах Волынской области представители военных комиссариатов будут проверять военнообязанных, не уклонялись ли они от службы. Об этом сообщает в Facebook Волынская областная государственная администрация, передает УНН.

"Представители военных комиссариатов на пропускных пунктах Волынской области, с целью обнаружения нарушителей воинского учета, уклоняющихся от призыва на военную службу, будут проверять всех граждан, которые будут пересекать границу на въезде в Волынскую область", - сообщили в ОГА.

Кроме того, в администрации напомнили, что с сегодняшнего дня на обсервацию будут отправлять всех лиц, которые будут въезжать на территорию Волынской области через действующие пропускные пункты "Ягодин", "Пулемец", "Доманово" и "Дольск".

"Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и персонал грузовых транспортных средств, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными коронавирусом. Сначала людей на обсервацию будут селить в санатории села Згораны, позже - в других учреждениях санаторного типа и профилакториях", - отметили в ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10:00 1 апреля на Волыни лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки обнаружено 4 случая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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