На границе будут проверять военнообязанных на возможное уклонение от службы

"Представители военных комиссариатов на пропускных пунктах Волынской области, с целью обнаружения нарушителей воинского учета, уклоняющихся от призыва на военную службу, будут проверять всех граждан, которые будут пересекать границу на въезде в Волынскую область", - сообщили в ОГА.

Кроме того, в администрации напомнили, что с сегодняшнего дня на обсервацию будут отправлять всех лиц, которые будут въезжать на территорию Волынской области через действующие пропускные пункты "Ягодин", "Пулемец", "Доманово" и "Дольск".

"Требование об обязательной обсервации не распространяется на водителей и персонал грузовых транспортных средств, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больными коронавирусом. Сначала людей на обсервацию будут селить в санатории села Згораны, позже - в других учреждениях санаторного типа и профилакториях", - отметили в ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10:00 1 апреля на Волыни лабораторно подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки обнаружено 4 случая.