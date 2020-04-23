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На Київщині встановили чоловіка, який причетний до масштабної пожежі лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Київщині поліція відкрила кримінальне провадження щодо чоловіка, який спалював сміття, що призвело до масштабної пожежі лісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

“Поліцейські встановили, що житель Бородянського району спалював сміття на власному подвір’ї. Невдовзі вогонь перекинувся на сусідні ділянки та ліс. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що пообіді 29-річний житель с. Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір’ї. Невдовзі вітер розповсюдив вогонь на сухостій, згоріли сусідське господарське приміщення та огорожа. Полум’я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки та ліс.

Додамо, що санкція статті передбачає стягнення штрафу від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого сьогодні законопроекту № 2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів рослинного світу, в Україні штрафи за підпал лісу або сухої трави чи сухостою зростуть у 10-15 разів, а за певні види порушень передбачена також кримінальна відповідальність.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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