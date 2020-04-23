В Киевской области установили мужчину, который причастен к масштабному пожару леса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киевской области полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, который сжигал мусор, что привело к масштабному пожару леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
“Полицейские установили, что житель Бородянского района сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре огонь перекинулся на соседние участки и лес. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК”, — говорится в сообщении.
Установлено, что после обеда 29-летний житель с. Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.
Добавим, что санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, согласно принятому сегодня законопроекта № 2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира, в Украине штрафы за поджог леса или сухой травы или сухостоя возрастут в 10-15 раз, а за определенные виды нарушений предусмотрена также уголовная ответственность.