На Київщині виявлено незаконну реалізацію дизельного пального та бензину марки “А-92”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області в рамках проведення спецоперації “Акциз-2017” встановлено факт незаконної реалізації 10,2 тис. літрів дизельного пального та бензину марки “А-92”, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“Громадянин "Б" здійснював незаконну реалізацію дизельного палива та бензину марки "А-92“ на території м. Буча Київської області без свідоцтва про державну реєстрацію, реєстратора розрахункових операцій та інших дозвільних документів.
За результатами проведених заходів, з незаконного обігу вилучені паливо-мастильні матеріали в кількості 10,2 тис. літрів орієнтованою вартістю 202 тис. грн, а саме: дизельне пальне в кількості 8,3 тис. літрів орієнтованою вартістю 162 тис. грн; бензин марки А-92 в кількості 1,9 тис. літрів орієнтованою вартістю 40 тис. гривень”, - йдеться у повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, що вилучені паливо-мастильні матеріали передані на відповідальне зберігання.
“У відношенні громадянина "Б“ складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП "Порушення порядку провадження господарської діяльності“. Матеріали перевірки направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства”, — додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, за словами експерту паливного ринку Г.Рябцева, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.
Також нагадаємо, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.