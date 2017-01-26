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В Киевской области обнаружено незаконную реализацию дизельного топлива и бензина марки "А-92"

В Киевской области обнаружено незаконную реализацию дизельного топлива и бензина марки "А-92"

Киев • УНН

 • 7719 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Работниками оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области в рамках проведения спецоперации "Акциз-2017" установлен факт незаконной реализации 10,2 тыс. литров дизельного топлива и бензина марки "А-92", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Гражданин" Б "осуществлял незаконную реализацию дизельного топлива и бензина марки" А-92 "на территории г. Буча Киевской области без свидетельства о государственной регистрации, регистратора расчетных операций и других разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъяты горюче-смазочные материалы в количестве 10,2 тыс. литров ориентировочной стоимостью 202 тыс. грн, а именно: дизельное топливо в количестве 8,3 тыс. литров ориентировочной стоимостью 162 тыс. грн; бензин марки А-92 в количестве 1,9 тыс. литров ориентировочной стоимостью 40 тыс. гривен ", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что изъятые горюче-смазочные материалы переданы на ответственное хранение.

"В отношении гражданина« Б »составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП« Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности ». Материалы проверки направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству ", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, по словам эксперта топливного рынка Г.Рябцева, подорожание топлива будет  провоцировать появление суррогатов на рынке .

Напомним, как сообщал УНН, эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды . Речь идет о сети ANP и AMIC.

Также напомним, по прогнозам экспертов, цена дизельного топлива будет больше стоимости бензина .

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