На Київщині триває відновлення: у Бузовій відбудували зруйнований ворогом багатоквартирний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У селі Бузова на Київщині відновили один із багатоквартирних будинків, який був зруйнований у результаті військової агресії росіян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Будинок відбудували коштом Київської обласної військової адміністрації та Дмитрівської громади.
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«З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили в Бузовій майже 400 об’єктів. Із танків та важкої артилерії били по школі, пологовому, приватних та багатоповерхових будинках.
П’ятиповерхівка на вул. Центральна, 17-E була зруйнована 5 березня 2022 року. Загальна площа руйнувань – 390 м2. До війни у 70 квартирах проживали понад 200 людей.
Будинок почали відновлювати в січні цього року. Тут замінили перекриття, стіни, дах, вікна. Утеплили та оздобили фасади, закінчують роботи з благоустрою. Загалом відновили 17 квартир. У планах – відбудова котельні», - повідомив Кравченко.
Загалом окупанти на Київщині знищили понад 27 тисяч об’єктів.
«Ми вже відновили повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 12,6 тисячі. Більша частина – саме житло. Для процесу відновлення використовуємо всі можливості. Ми робимо все, щоб люди поверталися додому якомога швидше», - повідомив керівник ОВА.
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