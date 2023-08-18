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На Київщині 11 родин, чиє житло знищили росіяни, отримали нові квартири

На Київщині 11 родин, чиє житло знищили росіяни, отримали нові квартири

Київ • УНН

 • 858402 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. 11 родин з Київщини, які втратили житло внаслідок російської агресії, отримали нові квартири. Їх закупила Київська ОВА в рамках програми “Нова оселя” за кошти обласного бюджету. Їх загальна вартість — майже 22,5 млн грн. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вручив ключі від нових осель. Квартири придбали в Броварах, Борисполі, Фастові та Макарові. Найближчим часом новосілля зможуть справляти родини з Бучанської, Гостомельської, Макарівської та Фастівської громад", - написав Кравченко у Facebook.

Деталі

Отримали квартири багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми й вагітними жінками, родини, які мають чоловіків, які перебувають у лавах ЗСУ. 

Нові квартири за площею різні – від однієї до чотирьох кімнат. Вартість одного квадратного метра з ремонтом – 30 тис. грн.

Цього року Київська ОВА планує придбати ще 14-16 квартир, зазначив Кравченко.

Доповнення

Це вже друга черги програми «Нова оселя». Раніше Київська ОВА вже передала ключі 31 родині, які втратили житло внаслідок російської агресії.

"Радію, коли бачу посмішки на обличчях тих, хто повертається до відбудованих осель чи нового житла. На Київщині загалом через дії російських окупантів пошкоджені понад 24 тис. житлових об’єктів. Сьогодні активно працюємо над відбудовою і приватних, і багатоквартирних будинків", - заявив Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині почали відбудовувати 13 багатоповерхівок, зруйнованих через російську агресію - Руслан Кравченко

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