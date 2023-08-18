В Киевской области 11 семей, чье жилье уничтожили россияне, получили новые квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. 11 семей с Киевщины, которые потеряли жилье в результате российской агрессии, получили новые квартиры. Их закупила Киевская ОВА в рамках программы “Новый дом” за средства областного бюджета. Их общая стоимость — почти 22,5 млн грн. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
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“Сегодня вручил ключи от новых домов. Квартиры приобрели в Броварах, Борисполе, Фастове и Макарове. В ближайшее время новоселье смогут справлять семьи из Бучанской, Гостомельской, Макаровской и Фастовской общин”, — написал Кравченко в Facebook.
Детали
Получили квартиры многодетные семьи и семьи с детьми и беременными женщинами, семьи, имеющие мужчин, которые находятся в рядах ВСУ.
Новые квартиры по площади разные — от одной до четырех комнат. Стоимость одного квадратного метра с ремонтом — 30 тыс. грн.
В этом году Киевская ОВА планирует приобрести еще 14-16 квартир, отметил Кравченко.
Дополнение
Это уже вторая очереди программы “Новое жилье”. Ранее Киевская ОВА уже передала ключи 31 семье, которые потеряли жилье в результате российской агрессии.
“Радуюсь, когда вижу улыбки на лицах тех, кто возвращается в отстроенные дома или новое жилье. На Киевщине в целом из-за действий российских оккупантов повреждены более 24 тыс. жилых объектов. Сегодня активно работаем над восстановлением и частных, и многоквартирных домов”, — заявил Кравченко.
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