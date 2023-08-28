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В Киевской области продолжается восстановление: в Бузовой отстроили разрушенный врагом многоквартирный дом

В Киевской области продолжается восстановление: в Бузовой отстроили разрушенный врагом многоквартирный дом

Киев • УНН

 • 1631636 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В селе Бузова Киевской области восстановили один из многоквартирных домов, который был разрушен в результате военной агрессии россиян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Дом отстроили за счет Киевской областной военной администрации и Дмитровской громады.

Цитата

«С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили в Бузовой почти 400 объектов. Из танков и тяжелой артиллерии били по школе, роддому, частным и многоэтажным домам.

Пятиэтажка на ул. Центральная, 17-E была разрушена 5 марта 2022 года. Общая площадь разрушений – 390 м2. До войны в 70 квартирах проживало более 200 человек.

Дом начали восстанавливать в январе этого года. Здесь заменили перекрытия, стены, крышу, окна. Утеплили и отделали фасады, заканчивают работы по благоустройству. В целом восстановили 17 квартир. В планах – восстановление котельной», - сообщил Кравченко.

В общем оккупанты в Киевской области уничтожили более 27 тысяч объектов.

«Мы уже восстановили полностью или частично с обеспечением жизнедеятельности более 12,6 тысячи. Большая часть – именно жилье. Для процесса восстановления используем все возможности. Мы делаем все, чтобы люди возвращались домой как можно быстрее», - сообщил руководитель ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области 11 семей, чье жилье уничтожили россияне, получили новые квартиры

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