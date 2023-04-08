На Київщині тракторист підірвався на ворожій міні: поряд знайшли ще 13
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Київській області тракторист підірвався на міні, його госпіталізували. Про це повідомив голова ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Тракторист підірвався на ворожій міні. Поряд знайшли ще 13. Пошуки тривають", - написав Нєбитов.
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За його словами, сьогодні під час проведення дорожніх робіт між селами Русанів та Світильня, стався підрив трактора на протитанковій міні.
34 - річний водій отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні. Техніка зазнала сильних механічних ушкоджень.
Наразі на місці події перебувають правоохоронці та вибухотехніки Київщини.
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