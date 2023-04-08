На Киевщине тракторист подорвался на вражеской мине: рядом нашли еще 13

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"Тракторист подорвался на вражеской мине. Рядом нашли еще 13. Поиски продолжаются", - написал Небытов.

Детали

По его словам, сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня, произошел подрыв трактора на противотанковой мине.

34 - летний водитель получил повреждения и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.

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