На Киевщине тракторист подорвался на вражеской мине: рядом нашли еще 13
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киевской области тракторист подорвался на мине, его госпитализировали. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"Тракторист подорвался на вражеской мине. Рядом нашли еще 13. Поиски продолжаются", - написал Небытов.
Детали
По его словам, сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня, произошел подрыв трактора на противотанковой мине.
34 - летний водитель получил повреждения и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.
Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.
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