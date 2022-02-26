На Київщині снаряд російських окупантів влучив у будинок: загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Бородянці Київської області ворожий снаряд окупантів влучив у приватний будинок, загинули троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка на вул. Центральній надійшло до рятувальників о 13:38.
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“По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищений повністю, 1 жінка загинула на місці події. За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей”.
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