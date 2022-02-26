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На Київщині снаряд російських окупантів влучив у будинок: загинули троє людей

На Київщині снаряд російських окупантів влучив у будинок: загинули троє людей

Київ • УНН

 • 169887 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Бородянці Київської області ворожий снаряд окупантів влучив у приватний будинок, загинули троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Повідомлення про влучання снаряду в приватний житловий будинок у смт. Бородянка на вул. Центральній надійшло до рятувальників о 13:38.

Цитата

“По прибуттю встановлено, що в результаті влучання снаряду будинок знищений повністю, 1 жінка загинула на місці події. За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла ще двох загиблих людей”.

Нагадаємо 

На трасі Ізюм-Харків російські окупанти обстріляли пасажирський автобус.

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