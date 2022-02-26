В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в дом: погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Бородянке Киевской области вражеский снаряд оккупантов попал в частный дом, погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Уведомление о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило к спасателям в 13:38.
Цитата
“По прибытию установлено, что в результате попадания снаряда дом уничтожен полностью, 1 женщина погибла на месте происшествия. По информации, в подвальном помещении могут находиться еще люди. Во время проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей”.
Напомним
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