В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в дом: погибли три человека

Детали

Уведомление о попадании снаряда в частный жилой дом в пгт. Бородянка на ул. Центральной поступило к спасателям в 13:38.

Цитата

“По прибытию установлено, что в результате попадания снаряда дом уничтожен полностью, 1 женщина погибла на месте происшествия. По информации, в подвальном помещении могут находиться еще люди. Во время проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших людей”.

Напомним

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