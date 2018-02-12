На Київщині при отриманні 15 тис. дол. хабара затримано арбітражного керуючого
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прокуратура Київської області спільно ДФС області затримано арбітражного керуючого при отриманні 15 тис. дол. хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“12.02.2018 затримано на "гарячому", після одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 доларів США, арбітражного керуючого в справі про банкрутство за сприяння у позитивному вирішені справи у Господарському суді Київської області щодо реалізації майна банкрута на користь заявника за заниженою вартістю.
Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, а також інші слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, одного з керівників державного підприємства Міністерства оборони України викрито на хабарі.