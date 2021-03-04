На Київщині почав діяти "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки

Цитата

“На території регіонів, які ввійшли до „помаранчевої“ зони, діють ті самі карантинні обмеження, що і на „жовтому“ рівні. Тобто дозволяється проведення культурних і спортивних заходів, робота ресторанів, кафе, барів та їдалень до 24:00, а також басейнів, спортзалів і фітнес-центрів”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні

В Україні зафіксовано вже 1,374 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 3 березня, — понад 10 тисяч, стрибок до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу — майже 3,3 тисячі. Хворіють наразі 161 298 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 5 026 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину, який потім змінювали.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.