На Київщині підтверджено 25 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Київській області лабораторно підтверджено 25 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на 10:45 26 березня 2020 року офіційно підтверджено 25 випадків захворювання на коронавірус. Усі — дорослі”, — сказано у повідомленні.
Так, з них:
— 14 — в Обухівському р-ні;
— 4 — у Києво-Святошинському р-ні;
— 2 — у місті Бровари.
— по 1 — у місті Бориспіль, смт Ставище, місті Ірпінь, місті Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 9 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.
Зазначається, що підозру на зараження мають 80 осіб.
З них :
— 25 — в Обухівському р-ні;
— 18 — у Києво-Святошинському р-ні;
— 9 — у Броварському р-ні;
— 5 — у місті Ірпінь.
— по 4 — у місті Біла Церква та Вишгородському р-ні.
— 6 — у Бориспільському р-ні.
— 3 — у Фастівському р-ні.
— 2 — у Макарівському р-ну
— по 1 — у Білоцерківському р-ні, Ставищенському р-ні та Васильківському р-ні.
Окрім того, встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.
Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.