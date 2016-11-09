На Київщині 20-річна дівчина двічі потрапила під авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Київщині у місті Васильків на 20-річну дівчину двічі наїхали автівки, постраждалу з тяжкими травмами доставили до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Київської області.
Водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись у напрямку столиці, наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Після чого, водій вийшов з автомобіля для надання допомоги постраждалій. В цей час керманич автомобіля Citroen наїхав на них.
Двох постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні. Дівчина у тяжкому стані, за її життя борються медики.
Наразі працівники поліції встановлюють обставини ДТП. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.