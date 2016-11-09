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15 марта, 19:03 • 112596 просмотра

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15 марта, 13:44 • 159202 просмотра

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В Киевской области 20-летняя девушка дважды попала под авто

В Киевской области 20-летняя девушка дважды попала под авто

Киев • УНН

 • 14304 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киевской области в городе Васильков на 20-летнюю девушку дважды наехали машины, пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь в направлении столицы, наехал на 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После чего, водитель вышел из автомобиля для оказания помощи пострадавшей. В это время водитель автомобиля Citroen наехал на них.

Двух пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Девушка в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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