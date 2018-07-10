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На Китай насувається потужний тайфун

На Китай насувається потужний тайфун

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Потужні зливи призвели до руйнування ділянки державної автотраси в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Синоптики попередили жителів країни про насування тайфун "Марія". Про це повідомила місцева дорожня поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням, дорожнє покриття місцями тріснуло і зруйнувалося близько 4 ранку вівторка в повіті Веньчуань. Один автофургон виявився заблокований, одна вантажівка перекинулася на бік. Про людські жертви не повідомляється.

Національний метеорологічний центр Китаю опублікував у вівторок "жовте" попередження в зв'язку зі зливами, які обрушаться на деякі райони країни.

Восьмий за рахунком в цьому році тайфун "Марія" в ніч з вівторка на середу принесе рясні опади в ряд регіонів Китаю, включаючи Тайвань, Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсі і Хунань.

За інформацією синоптиків, о 14:00 понеділка епіцентр тайфуну "Марія" знаходився в 1080 км на південний схід від тайванського повіту Ілан і переміщався в північно-західному напрямку зі швидкістю 30 км на годину.

Синоптики очікують, що у вівторок вночі потужний тропічний циклон обрушиться на північно-східну частину Тайваню або пройде поряд з островом. Пізніше, в першій половині середи, він досягне узбережжя провінцій Фуцзянь і Чжецзян на сході Китаю. У міру наближення тропічного циклону вітер на півдні Східно-Китайського моря і в приморських районах провінцій Фуцзянь і Чжецзян посилиться до 12-15 балів.

Як повідомляв УНН, число жертв проливних дощів і викликаних ними повеней і зсувів в Японії перевищило 140 осіб, місцезнаходження ще понад 70 осіб не встановлено.

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