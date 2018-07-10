На Китай надвигается мощный тайфун
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Мощные ливни привели к разрушению участка государственной автотрассы в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Синоптики предупредили жителей страны о надвигающемся тайфуне "Мария". Об этом сообщила местная дорожная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению, дорожное покрытие местами треснуло и разрушилось около 4 утра вторника в уезде Вэньчуань. Один автофургон оказался заблокирован, один грузовик перевернулся на бок. О человеческих жертвах не сообщается.
Национальный метеорологический центр Китая опубликовал во вторник "желтое" предупреждение в связи с ливнями, которые обрушатся на некоторые районы страны.
Восьмой по счету в этом году тайфун "Мария" в ночь со вторника на среду принесет обильные осадки в ряд регионов Китая, включая Тайвань, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань.
По информации синоптиков, в 14:00 понедельника эпицентр тайфуна "Мария" находился в 1080 км к юго-востоку от тайваньского уезда Илань и перемещался в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час.
Синоптики ожидают, что во вторник ночью мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая. По мере приближения тропического циклона ветер на юге Восточно-Китайского моря и в приморских районах провинций Фуцзянь и Чжэцзян усилится до 12-15 баллов.
Как сообщал УНН, число жертв проливных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более 70 человек не установлено.