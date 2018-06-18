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На Кіровоградщині відкрили три провадження через жорстоке поводження з тваринами

На Кіровоградщині відкрили три провадження через жорстоке поводження з тваринами

Київ • УНН

 • 7412 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 червня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за фактами жорстокого поводження з тваринами. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУНП в області Віталіна Бевзенко.

"Відразу три кримінальні провадження розпочали поліцейські за схожими фактами за заявами, які були подані громадянами", – сказала вона.

Події кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами. Інформацію внесли до ЄРДР за ст.299 ККУ.

Зараз правоохоронці проводять заходи зі встановлення точної кількості загиблих тварин, перевіряють на причетність до скоєння даного правопорушення осіб, які раніше зверталися до поліції зі скаргами про те, що їм заважають бездомні тварини. Проводяться інші необхідні заходи зі встановлення причетних осіб.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік застрелив сусідського собаку, бо тварина загризла курку на його подвір'ї. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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