На Кіровоградщині причіп "КамАЗу" перевернувся та перекрив рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Кіровоградщині внаслідок технічної несправності перевернувся причіп вантажівки "КамАЗ", внаслідок чого був перекритий рух автотранспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"26 листопада о 21:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що біля с. Буховецьке Бобринецького району сталася дорожньо-транспортна пригода: внаслідок технічної несправності перевернувся причіп автомобіля "КамАЗ" та перекрив рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що бійці пожежно-рятувальної частини м. Бобринець за допомогою буксирувального троса відтягнули причіп з проїжджої частини автошляху.
Нагадаємо, в Домініканській Республіці перекинувся автобус із російськими туристами.