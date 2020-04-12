На Кіровоградщині понад півсотні хворих на коронавірус лікуються вдома
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Кировоградській області 54 людини мають легкий перебіг коронавірусної хвороби й лікуються вдома. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.
Так, 62 людей знаходяться на госпіталізації. Серед них: у Знам'янській ЦРЛ – один, у Долинській ЦРЛ – двоє, у Кіровоградській обласній лікарні – 16, у Центральній міській лікарні в Кропивницькому - 43.
"Зараз ніхто не застрахований від хвороби. Маємо на Кіровоградщині багато випадків, коли люди інфікуються через побутові умови цілими родинами. Будьте обережними й відповідально ставтеся до свого здоров'я", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, у Кировоградській області 44 медичні працівники захворіли на коронавірус.