Понад 40 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Кировоградській області 44 медичні працівники захворіли на коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.
Серед захворілих восьмеро медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, чотири медпрацівників Центральної міської лікарні в Кропивницькому, шестеро медпрацівників приватної клініки, медпрацівник онкоцентру, медпрацівник Центру репродуктивної медицини, два медпрацівники Центру екстреної медичної допомоги.
Також на коронавірус хворіють дві працівниці аптеки.
Нагадаємо, згідно з оперативною інформацією на 11:00, 12 квітня, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 122 випадки захворювання на COVID-19, із яких шість летальних.