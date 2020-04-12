П’ятеро дітей захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Згідно з оперативною інформацією на 11:00, 12 квітня, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 122 випадки захворювання на COVID-19, із яких шість летальних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.