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П’ятеро дітей захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

П’ятеро дітей захворіли на коронавірус на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. Згідно з оперативною інформацією на 11:00, 12 квітня, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 122 випадки захворювання на COVID-19, із яких шість летальних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає кореспондент УНН.

Наразі від COVID-19 в області лікуються 116 людей: 95 жителів Кропивницького, восьмеро - Кропивницького району.

Вчора жительку Соколівського з підтвердженим COVID-19 виявили в приватній клініці. Жінку перевели на лікування в обласну лікарню.

Хворіють шестеро жителів Долинського району. Ще в однієї жінки з Долинської, яка була контактною особою по попереднім випадкам, підтвердили коронавірус. Інфікована має легку форму хвороби й перебуває на лікуванні вдома.

Підтвердили діагноз у двох людей зі Знам’янського району. У чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії, виявили коронавірус під час перебування в місцевій лікарні. Пацієнт знаходиться у важкому стані через супутні захворювання, тому його не можуть транспортувати в госпітальну базу. Лікування продовжить за місцем перебування.

Хворіє один житель Новомиргородського району. В обласній лікарні продовжують перебувати інфіковані на COVID-19 жінка з Олександрії, жінка з Мар'ївка Компаніївського району, чоловік з Паліївки Маловисківського району і чоловік із селища Вільшанка.

Наразі в області інфікувалися на COVID-19 п’ятеро дітей. Вчора підтвердили коронавірус ще в двох дітей із Кропивницького.

У 5-річної дівчинки також інфікованим на коронавірус є батько. Сім'я з легким перебігом хвороби перебуває на самоізоляції вдома.

Коронавірус підтвердили у 8-річного хлопчика. Він має легку форму захворювання й лікується вдома.

Нагадаємо, на Одещині зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу, померла жінка 1959 року народження.

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