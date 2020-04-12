Пятеро детей заболели коронавирусом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00, 12 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 122 случая заболевания COVID-19, из которых шесть летальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.
Сейчас от COVID-19 в области лечатся 116 человек: 95 жителей Кропивницкого, восемь - Кропивницкого района.
Вчера жительницу Соколовского с подтвержденным COVID-19 обнаружили в частной клинике. Женщину перевели на лечение в областную больницу.
Болеют шесть жителей Долинского района. Еще у одной женщины из Долинской, которая была контактным лицом по предыдущим случаям, подтвердили коронавирус. Инфицированная имеет легкую форму болезни и находится на лечении дома.
Подтвердили диагноз у двух человек из Знаменского района. У мужчины, который недавно вернулся из Италии, обнаружили коронавирус во время пребывания в местной больнице. Пациент находится в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболеваней, поэтому его могут транспортировать в госпитальную базу. Лечение продолжит по месту пребывания.
Болеет один житель Новомиргородского района. В областной больнице продолжают находиться инфицированные на COVID-19 женщина из Александрии, женщина из Марьевка Компаниевского района, мужчина из Палеевки Маловысковского района и мужчина из поселка Малиновка.
Сейчас в области заразились COVID-19 пятеро детей. Вчера подтвердили коронавирус еще у двух детей из Кропивницкого.
У 5-летней девочки также инфицированным коронавирусом является отец. Семья с легким течением болезни находится на самоизоляции дома.
Коронавирус подтвердили у 8-летнего мальчика. Он имеет легкую форму заболевания и лечится дома.
Напомним, в Одесской области зафиксировали первый летальный случай от коронавируса, умерла женщина 1959 года рождения.