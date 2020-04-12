Пятеро детей заболели коронавирусом в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00, 12 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 122 случая заболевания COVID-19, из которых шесть летальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.