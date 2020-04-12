Более 40 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Кировоградской области 44 медицинских работника заболели коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.
Среди заболевших восемь медработников областной больницы, 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны, четыре медработника Центральной городской больницы в Кропивницком, шесть медработников частной клиники, медработник онкоцентра, медработник Центра репродуктивной медицины, два медработника Центра экстренной медицинской помощи.
Также коронавирусом болеют две работницы аптеки.
Напомним, согласно оперативной информации на 11:00, 12 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 122 случая заболевания COVID-19, из которых шесть летальных.