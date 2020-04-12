Более 40 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55566 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57070 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 80021 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74194 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101117 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105352 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Более 40 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области

Более 40 медиков заболели коронавирусом в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 18616 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Кировоградской области 44 медицинских работника заболели коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.

Среди заболевших восемь медработников областной больницы, 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны, четыре медработника Центральной городской больницы в Кропивницком, шесть медработников частной клиники, медработник онкоцентра, медработник Центра репродуктивной медицины, два медработника Центра экстренной медицинской помощи.

Также коронавирусом болеют две работницы аптеки.

Напомним, согласно оперативной информации на 11:00, 12 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 122 случая заболевания COVID-19, из которых шесть летальных.

Украинские Национальные Новости

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