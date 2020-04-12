В Кировоградской области более полусотни больных коронавирусом лечатся дома
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Кировоградской области 54 человека имеют легкий ход коронавирусной болезни и лечатся дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глав Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает корреспондент УНН.
Так, 62 человек находятся на госпитализации. Среди них: в Знаменской ЦРБ - один, в Долинской ЦРБ - двое, в Кировоградской областной больнице - 16, в Центральной городской больнице в Кропивницком - 43.
"Сейчас никто не застрахован от болезни. Есть в Кировоградской области много случаев, когда люди инфицируются из-за бытовых условий целыми семьями. Будьте осторожны и ответственно относитесь к своему здоровью", - говорится в заметке.
Напомним, в Кировоградской области 44 медицинских работника заболели коронавирусом.