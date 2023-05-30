На Хмельнничині корову прив'язали до трактора і тягнули дорогою: уже встановили підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Хмельницькій області встановили особу чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні з коровою, яку прив’язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Хмельницької області.
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Повідомляється, що подія сталася в селищі Антоніни.
«Корову прив’язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника — це 22-річний житель сусіднього села. Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин події», - зазначається в повідомленні.
«Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.
Представники руху із захисту прав тварин UAnimals повідомляли раніше, що у місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися — мовляв, може, хтось її розшукує.
Зазначається, що коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми.
"Хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати", — написав син власниці корови.
Невдовзі у полі знайшли й покинутий трактор.
«Згодом корову оглянув лікар і з'ясувалося, що вона зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти», - повідомляє рух UAnimals.
Доповнення
Рух UАnimals заявив про експлуатацію левенят в контактному звіринці, поліція проведе перевірку.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту в готелі "Немо" в Одесі, де блогери знімали відео з морськими котиками.