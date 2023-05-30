На Хмельнитчине корову привязали к трактору и тянули по дороге: уже установили подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Хмельницкой области установили личность мужчины, которого подозревают в жестоком обращении с коровой, которую привязали к трактору и тянули по грунтовой дороге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Детали
Сообщается, что происшествие произошло в поселке Антонины.
«Корову привязали к трактору и тащили по грунтовой дороге. Полицейские уже установили личность вероятного нарушителя - это 22-летний житель соседнего села. Сейчас правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств происшествия», - отмечается в сообщении.
«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
Представители движения по защите прав животных UAnimals сообщали ранее, что в местной группе выложили фото животного, которое лежит среди поля и не может встать - мол, может, кто-то его разыскивает.
Отмечается, что когда владельцы нашли животное, оказалось, что оно имеет многочисленные травмы.
"Кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилела и не упала. Кожа ободрана, рога подорваны от цепи, на которой ее тянули. Далее, видимо, цепь порвалась и животное осталось лежать", - написал сын владелицы коровы.
Вскоре в поле нашли и брошенный трактор.
«Впоследствии корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована. Кроме того, у нее выбиты зубы и она не может есть», - сообщает движение UAnimals.
Дополнение
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