На Хмельниччині вже виявлено 888 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Станом на вечір 10 липня в Хмельницькій області зареєстровано 888 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, передає УНН.
“Станом на 21.00 10 липня в Хмельницькій області зареєстровано 888 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 56 — діти, 139 — медпрацівники”, — повідомили в ОДА.
Так, виявлено один новий випадок захворювання у Дунаєвецькому районі.
“На лікуванні перебуває 114 осіб, з них 40 лікується стаціонарно, 74 амбулаторно. З них 8 — діти, 19 — медпрацівники. Одужало 754 особи (84,9% від підтверджених випадків), з них 48 — діти, 119 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одужало ще 110 осіб:
2 — м.Старокостянтинів
105 — Дунаєвецький район (пацієнти з Кривчицького психоневрологічного інтернату: 84 підопічних та 21 — з персоналу)
3 — Старокостянтинівський район.
Кількість летальних випадків в області — 20.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.