На Хмельниччині в ДТП за участю вантажівки загинув водій скутера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селищі Голосків Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та скутера, в результаті якої водій скутера загинув на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.
Так, сьогодні,12 квітня, о 07:20, в селі Голосків Летичівського району 55-річний водій скутера Alfa, повертаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі вантажівці Scania під керуванням 30-річного жителя Хмельницького.
В результаті зіткнення водій скутера від отриманих травм помер на місці пригоди.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в результаті автопригоди у Харкові загинуло троє осіб, четверо потерпілих доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.