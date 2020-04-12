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На Хмельниччині в ДТП за участю вантажівки загинув водій скутера

На Хмельниччині в ДТП за участю вантажівки загинув водій скутера

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У селищі Голосків Хмельницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та скутера, в результаті якої водій скутера загинув на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Хмельницької області.

Так, сьогодні,12 квітня, о 07:20, в селі Голосків Летичівського району 55-річний водій скутера Alfa, повертаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі вантажівці Scania під керуванням 30-річного жителя Хмельницького.

В результаті зіткнення водій скутера від отриманих травм помер на місці пригоди.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в результаті автопригоди у Харкові загинуло троє осіб, четверо потерпілих доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

Українські Національні Новини

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