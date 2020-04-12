В Хмельницкой области в ДТП с участием грузовика погиб водитель скутера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В поселке Голосков Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и скутера, в результате которого водитель скутера погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
Так, сегодня, 12 апреля, в 07:20, в селе Голосков Летичевского района 55-летний водитель скутера Alfa, поворачивая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении грузовику Scania под управлением 30-летнего жителя Хмельницкого.
В результате столкновения водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в результате ДТП в Харькове погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.