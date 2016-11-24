На Хмельниччині поїзд смертельно травмував 48-річного чоловіка

Подія сталася вчора, 23 листопада, близько 21:00 години в селі Кориченці Деражнянського району.

До Деражнянського відділення поліції зателефонувала чергова по перегону на залізничній станції “Кориченці” і повідомила, що швидкісний поїзд, який прямував з Києва до Кам’янця-Подільського, смертельно травмував чоловіка.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили, що потерпілим є 48-річний місцевий житель, який, за попередньою інформацією, перебував у районі залізничної колії в стані алкогольного сп’яніння. Машиніст застосував екстрене гальмування, але чоловік не відреагував: він отримав серйозні травми кінцівок та голови, від яких помер на місці події.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 “Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту” Кримінального кодексу України.