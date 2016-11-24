В Хмельницкой области поезд смертельно травмировал 48-летнего мужчину
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Хмельницкой области поезд смертельно травмировал 48-летнего мужчину. Об этом корреспонденту УНН сообщают в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Произошло это вчера, 23 ноября, около 21:00 часов в селе Кориченцы Деражнянского района.
В Деражнянское отделение полиции позвонила дежурная по перегону на железнодорожной станции "Кориченцы" и сообщила, что скоростной поезд, следовавший из Киева в Каменец-Подольский, смертельно травмировал мужчину.
Правоохранители, которые выехали на место происшествия, установили, что потерпевшим является 48-летний местный житель, который, по предварительной информации, находился в районе железнодорожного пути в состоянии алкогольного опьянения. Машинист применил экстренное торможение, но мужчина не отреагировал: он получил серьезные травмы конечностей и головы, от которых скончался на месте происшествия.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.