На Хмельниччині після нічної атаки рф інформації щодо влучань та постраждалих немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Хмельницькій області після нічної атаки російських військ на Україну інформації щодо влучань та постраждалих немає, повідомили у п'ятницю у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
Цитата
"Хмельниччина. За підсумками цієї тривожної ночі інформації щодо влучань та постраждалих на території області немає", - ідеться у повідомленні Хмельницької ОВА у Telegram.
Доповнення
У небі над Україною вночі знищили 24 з чотирьох десятків "шахедів" та ракету Х-59.