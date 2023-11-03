В Хмельницкой области после ночной атаки рф информации о попаданиях и пострадавших нет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Хмельницкой области после ночной атаки российских войск на Украину информации о попаданиях и пострадавших нет, сообщили в пятницу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
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"Хмельницкая область. По итогам этой тревожной ночи информации о попаданиях и пострадавших на территории области нет", - говорится в сообщении Хмельницкой ОВА в Telegram.
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В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из четырех десятков "шахедов" и ракету Х-59.