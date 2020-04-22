На Хмельниччині горів магазин автозапчастин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У вівторок о 10:03 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників в м. Нетішин, що на Хмельниччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події було направлено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце пожежі надзвичайники встановили, що горить магазин автозапчастин, який знаходиться в підвальному приміщенні.
Пожежу було локалізовано о 10:14 та ліквідовано о 10:20.
Причина пожежі — встановлюється.
Нагадаємо, у Хмельницькому горів речовий ринок.