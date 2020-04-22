В Хмельницкой области горел магазин автозапчастей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Во вторник в 10:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей в г. Нетешин, что в Хмельницкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия были направлены спасатели 8-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место пожара чрезвычайники установили, что горит магазин, который находится в подвальном помещении.
Пожар был локализован в 10:14 и ликвидирован в 10:20.
Причина пожара - устанавливается.
Напомним, в Хмельницком горел вещевой рынок.