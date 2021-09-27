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На Херсонщині зафіксували 77 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

 • 15817 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Херсонщині за 26 вересня зафіксовано 77 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 340 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

"За останню добу проведено 537 ПЛР-досліджень, 70 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 394 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 77 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 46 жінок та 31 чоловік. Серед них 4 дитини та 3 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "65 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб".

Додається, що за добу помер чоловік, 70 років, житель м. Херсон. Мав пневмонію та Covid-19.

"Тож наразі в області 41 379 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 37 029 людей побороли недуг;
- 3 010 людей інфіковані COVID-19;
- 1 340 людей померли", - резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 392 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 626 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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