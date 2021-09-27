На Херсонщине зафиксировали 77 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. На Херсонщине за 26 сентября зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1340 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 537 ПЦР-исследований, 70 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 394 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 77 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 46 женщин и 31 мужчина. Среди них 4 ребенка и 3 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “65 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек”.
Добавляется, что за сутки умер мужчина, 70 лет, житель г. Херсон. Имел пневмонию и Covid-19.
“Поэтому сейчас в области 41 379 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 37 029 человек победили недуг;
— 3010 человек инфицированы COVID-19;
— 1340 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 392 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 626 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.