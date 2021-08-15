На Херсонщині зафіксували 30 нових випадків коронавірусу за добу

“За останню добу проведено 379 ПЛР-досліджень, 34 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 467 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 17 жінок та 13 чоловіків. З них 4 дитини та 1 медичний працівник.”, — йдеться у повідомленні.



Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “18 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб”.

“Тож наразі в області 37 112 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—34 980 людей побороли недуг;

—911 людей інфіковані COVID-19;

—1 221 людина померла”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 265 912 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 255 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.