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На Херсонщині зафіксували 18 нових випадків коронавірусу за добу

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 18 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померли 1 242 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 376 ПЛР-досліджень, 63 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 456 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 18 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 14 жінок та 4 чоловіки”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “15 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 3 особи”.

Додається, що за добу померла одна особа.

“Тож наразі в області 37 832 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
З них:
−35 383 людини побороли недуг;
−1207 людей інфіковані COVID-19;
−1 242 людини померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 191 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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