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Актуальное
В Херсонской области зафиксировали 18 новых случаев коронавируса в сутки

В Херсонской области зафиксировали 18 новых случаев коронавируса в сутки

Киев  •  УНН

 • 18704 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 18 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1 242 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 376 ПЦР-исследований, 63 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 456 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 18 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 14 женщин и 4 мужчины”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “15 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 3 человека”.

Добавляется, что за сутки умер один человек.

“Поэтому сейчас в области 37 832 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.

Из них:

−35383 человека побороли недугов;

−1207 человек инфицированы COVID-19;

−1242 человека умерли ”, - говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2284191 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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