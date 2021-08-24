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На Херсонщині зафіксували 18 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 18 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померла 1 232 людина. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 287 ПЛР-досліджень, 271 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 813 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 18 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 11 жінок та 7 чоловіків”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стан хворих задовільний: “12 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 6 осіб".

Зазначається, що за добу померла 1 людина, яка мала пневмонію та Covid-19.

Також в області зафіксовано 11 одужань.

“Тож наразі в області 37 429 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
З них:
—35 168 людей побороли недуг;
—1076 людей інфіковані COVID-19;
—1 232 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 201 433 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 474  — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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