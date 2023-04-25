На Херсонщині заборонили вихід і перебування суден на водоймах: як довго діятиме обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На Херсонщині заборонили вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних обʼєктах, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
За даними ОВА, рішення про заборону руху суден прийнято з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України.
"Заборона поширюється на всі види плавзасобів – спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток – судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів", - йдеться у повідомленні.
Відповідний спільний Наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угрупування військ “Херсон” Михайло Драпатий.
Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження, резюмували в ОВА.
Додамо
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на Південному напрямку триває робота по зачищенню передової смуги лівого берега Дніпра. Останні дні результати роботи "дуже потужні".