На Херсонщине запретили выход и пребывание судов на водоемах: как долго будет действовать ограничение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Херсонщине запретили выход и пребывание судов и других плавсредств на водных объектах, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, решение о запрете движения судов принято с целью обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.
"Запрет распространяется на все виды плавсредств – спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и тому подобное. Исключение – суда Сил обороны Украины и специалистов, осуществляющих охрану водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
Соответствующий совместный Приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск “Херсон” Михаил Драпатый.
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения, резюмировали в ОВА.
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