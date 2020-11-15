На Херсонщині за добу від COVID-19 не одужала жодна людина

“За останню добу проведено 1167 ПЛР-досліджень та 398 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 159 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 3 дитини та 14 медичних працівників”, — повідомив Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний, 141 особа перебуває на самоізоляції, до медичних закладів госпіталізовано 18 людей. Помер 60-річний чоловік, з м. Нова Каховка, який мав пневмонію та COVID-19.

Наразі в Херсонській області 7126 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них:

— 2759 людей одужали;

— 4215 людей інфіковані COVID-19;

— 152 людини померли.

Нагадаємо, в Україні, за останніми данними, зареєстровано вже понад 535 тис. випадків COVID-19, за добу — 10 681. За минулу добу в країні 95 летальних випадків, 2633 особи — одужало.