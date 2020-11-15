В Україні вже понад 535 тис. випадків COVID-19, за добу — 10 681
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Україні на ранок неділі зафіксовано вже понад 535 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — понад 10,6 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.
“10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник”, — повідомив Степанов.
За його словами, також за останню добу:
— госпіталізовано — 1 227 осіб;
— летальних випадків — 95;
— одужало — 2 633 особи;
— здійснено тестувань за добу — 44 505 (зокрема методом ПЛР — 36 000, методом ІФА — 8 505).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 535 857 осіб;
— одужало — 241 444 особи;
— летальних випадків — 9 603;
— проведено ПЛР-тестувань — 3 912 966.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях”, — зазначив очільник МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах
-
- м. Київ — 50 620 випадків;
-
- Вінницька область — 13 844 випадки;
-
- Волинська область — 18 676 випадків;
-
- Дніпропетровська область — 21 222 випадки;
-
- Донецька область — 16 983 випадки;
-
- Житомирська область — 22 225 випадків;
-
- Закарпатська область — 19 384 випадки;
-
- Запорізька область — 18 484 випадки;
-
- Івано-Франківська область — 27 986 випадків;
-
- Київська область — 24 493 випадки;
-
- Кіровоградська область — 3 651 випадок;
-
- Луганська область — 5 147 випадків;
-
- Львівська область — 36 894 випадки;
-
- Миколаївська область — 12 340 випадків;
-
- Одеська область — 32 782 випадки;
-
- Полтавська область — 14 966 випадків;
-
- Рівненська область — 24 969 випадків;
-
- Сумська область — 17 859 випадків;
-
- Тернопільська область — 23 555 випадків;
-
- Харківська область — 47 599 випадків;
-
- Херсонська область — 6 967 випадків;
-
- Хмельницька область — 22 879 випадків;
-
- Черкаська область — 12 996 випадків;
-
- Чернівецька область — 27 917 випадків;
-
- Чернігівська область — 11 419 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, в Україні за 13 листопада було зафіксовано 525 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тисяч.