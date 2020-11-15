В Україні вже понад 535 тис. випадків COVID-19, за добу — 10 681

“10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник”, — повідомив Степанов.

За його словами, також за останню добу:

— госпіталізовано — 1 227 осіб;

— летальних випадків — 95;

— одужало — 2 633 особи;

— здійснено тестувань за добу — 44 505 (зокрема методом ПЛР — 36 000, методом ІФА — 8 505).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 535 857 осіб;

— одужало — 241 444 особи;

— летальних випадків — 9 603;

— проведено ПЛР-тестувань — 3 912 966.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях”, — зазначив очільник МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах



м. Київ — 50 620 випадків;



Вінницька область — 13 844 випадки;



Волинська область — 18 676 випадків;



Дніпропетровська область — 21 222 випадки;



Донецька область — 16 983 випадки;



Житомирська область — 22 225 випадків;



Закарпатська область — 19 384 випадки;



Запорізька область — 18 484 випадки;



Івано-Франківська область — 27 986 випадків;



Київська область — 24 493 випадки;



Кіровоградська область — 3 651 випадок;



Луганська область — 5 147 випадків;



Львівська область — 36 894 випадки;



Миколаївська область — 12 340 випадків;



Одеська область — 32 782 випадки;



Полтавська область — 14 966 випадків;



Рівненська область — 24 969 випадків;



Сумська область — 17 859 випадків;



Тернопільська область — 23 555 випадків;



Харківська область — 47 599 випадків;



Херсонська область — 6 967 випадків;



Хмельницька область — 22 879 випадків;



Черкаська область — 12 996 випадків;



Чернівецька область — 27 917 випадків;



Чернігівська область — 11 419 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, в Україні за 13 листопада було зафіксовано 525 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тисяч.