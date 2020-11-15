В Украине уже более 535 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 10 681
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 535 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,6 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
“10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник”, — сообщил Степанов.
По его словам, также за последние сутки:
— госпитализированы — 1227 человек;
— летальных случаев — 95;
— выздоровели — 2633 человека;
— осуществлено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР — 36000, методом ИФА — 8505).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 535 857 человек;
— выздоровели — 241 444 человека;
— летальных случаев — 9603;
— проведения ПЦР-тестов — 3912966.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях”, — отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах
-
- г. Киев — 50 620 случаев;
-
- Винницкая область — 13 844 случая;
-
- Волынская область — 18 676 случаев;
-
- Днепропетровская область — 21 222 случая;
-
- Донецкая область — 16 983 случая;
-
- Житомирская область — 22 225 случаев;
-
- Закарпатская область — 19 384 случая;
-
- Запорожская область — 18 484 случая;
-
- Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;
-
- Киевская область — 24 493 случаи;
-
- Кировоградская область — 3 651 случай;
-
- Луганская область — 5 147 случаев;
-
- Львовская область — 36 894 случая;
-
- Николаевская область — 12 340 случаев;
-
- Одесская область — 32 782 случаи;
-
- Полтавская область — 14 966 случаев;
-
- Ровенская область — 24 969 случаев;
-
- Сумская область — 17 859 случаев;
-
- Тернопольская область — 23 555 случаев;
-
- Харьковская область — 47 599 случаев;
-
- Херсонская область — 6 967 случаев;
-
- Хмельницкая область — 22 879 случаев;
-
- Черкасская область — 12 996 случаев;
-
- Черновицкая область — 27 917 случаев;
-
- Черниговская область — 11 419 случаев.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал УНН, в Украине за 13 ноября было зафиксировано 525 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12 500.